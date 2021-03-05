شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزها «هدهد»..«الاتصالات» تعلن رقمنة 130 خدمة للمزارعين على بوابة مصر الرقمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

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شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بشأن التعاون في مشاريع بحثية تطبيقية لتطوير حلول مبتكرة في مجالات الزراعة واستصلاح الأراضى.

أكد الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون مع وزارة الزراعة في عدد من المشروعات ابرزها، ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح؛ الذي تم اطلاقه في 12 محافظة بعدد أكثر من مليون كارت فلاح، وتسريع عملية التحول الرقمى لضمان الجاهزية التامة للانتقال للعاصمةبو الإدارية الجديدة.

و أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن البرتوكول يهدف إلى المساعدة في الإرشاد الرقمي والاستشعار عن بعد واستخدام الذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل وتوفير البيانات وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة وارشفة المستندات وتدريب العاملين قبل الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

‏وخلال اللقاء تم التأكيد على استكمال اطلاق مشروع كارت الفلاح في كافة المحافظات خلال الشهر الجارى؛ وتم الاتفاق على الانتهاء من عمليات تدقيق بيانات الحيازات الزراعية، وتشكيل لجنة مشتركة لاستلام المشروع عقب اطلاقه في باقى المحافظات من أجل تسهيل إجراءات متابعة التشغيل والصيانة.

‏واتفق الجانبان على رقمنة 130 خدمة تغطي جميع قطاعات وزارة الزراعة على أن يتم اطلاقها على منصة مصر الرقمية خلال أربعة مراحل، اولها يوليو المقبل تضم 20 خدمة، الأكثر طلبا وتمثل خدمات ملموسة مع الجماهير.

ومن المقرر الانتهاء من إجراءات الأرشفة لمستندات وزارة الزراعة مع نهاية الشهر الحالي؛ وتضمن الاجتماع استعراض عدد من المشروعات المتعلقة باستخدام حلول تكنولوجية قائمة على الذكاء الاصطناعي في مجال الزراعة، ومن أبرزها مشروع «هدهد المساعد الذكى للمزارع المصري» وهو تطبيق للهاتف المحمول باللغة العربية لخلق تواصل أكثر فاعلية مع المزارعين من خلال توفير محتوى ارشادي رقمى حول مواضيع تهم المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة لتمكينهم من الحصول بسهولة على الاستشارات الزراعية والتوجيه السليم.

‏كما تم مناقشة الحلول التكنولوجية التي يمكن اتاحتها من خلال بناء تطبيق الإدارة الذكية للثروة الحيوانية، وتطبيق للكشف وحساب عدد أشجار النخيل وتقدير صحتها، وتطبيق لضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق محاصيل عالية وتقليل تكاليف التشغيل.

‏وناقش الجانبان تنفيذ مشروع لاستخدام صور الأقمار الاصطناعية لتحديد حدود المناطق المزروعة، وأنواع المحاصيل في المناطق المختلفة ورسم خريطة بها، وتحديد الإنتاج من كل محصول وتجميعه على مستوى الجمهورية؛ بما يسهم في متابعة بصورة دورية المقارنة بين المساحات المزروعة خلال عام وتحديد المناطق الزراعية التي تم تجريفها، والتوقع بإنتاجية المحاصيل حيث تم الاتفاق على تنفيذ المشروع بشكل تجريبى على ستة محاصيل زراعية على أن يتم تعميمه بعد تقييم نتائج المشروع التجريبي.