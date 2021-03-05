شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر صباح اليوم بمقدار جنيه عن الأسعار مساء أمس الخميس بنحو جنيه لكل من أعيرة الذهب عيار ٢٤ و٢١ و١٨، في حين يواصل سعر الذهب عالميًا اليوم الانخفاض أيضا خلال الجلسة الآسيوية.

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-3-2021 عن الأسعار السائدة مساء الخميس بنحو جنيه واحد فقط للذهب عيار 24، وأيضا الذهب عيار 21 وكذلك الذهب عيار 18 كما يلي:

هبط سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر إلى 857 جنيهًا.

انخفض سعر الذهب اليوم عيار 21 في مصر إلى 749 جنيهًا.

وهبط سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 إلى 642 جنيهًا.

وانخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر إلى 6000 جنيه.

انخفضت أسعار الذهب عالميًا صباح اليوم بالبورصات العالمية وهبط سعر الذهب مباشر وقت كتابة الخبر إلى نحو 1693 دولارا، بدلا من السعر الافتتاحي 1697 دولارا بانخفاض قدره ٤ دولارات تقريبًا، بينما هبط سعر الذهب اليوم عقود آجلة إلى 1698.3 دولار وكان السعر الافتتاحي 1695.3 دولار بانخفاض قدره ٦ دولارات.

سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 5-3-2021 - صورة أرشيفية