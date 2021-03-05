شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف على 610 حالة خلال القافلة الطبية المجانية بـ«الرفشة» بمركز أبوتشت ‪ ‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، أن مديرية الصحة قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الرفشة بمركز أبوتشت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وذلك في اطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها.

أوضح «تاوضروس»، أن القافلة ضمت عيادات متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ٦١٠ حالة بواقع ( ١٦٦ أطفال- ١٦٤ باطنة- ٩٤ جلدية- ٨٥ جراحة- ٥٥ تنظيم أسرة- ٤٦ نساء) بالإضافة إلى إجراء فحوصات معملية لعدد ٥٥ حالة .

وذكر أن القافلة لا يقتصر دورها على تقديم الخدمات الطبية فقط، حيث تم عقد ندوتين لتوعية الأهالي بالصحة الإنجابية وأهمية تطبيق الإجراءات الإحترازية وكيفية الوقاية من الأمراض حضرهما ٧٤ مواطن.

قافلة طبية مجانية بقرية الرفشة بقنا

قافلة طبية مجانية بقرية الرفشة بقنا

قافلة طبية مجانية بقرية الرفشة بقنا

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