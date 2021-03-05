شكرا لقرائتكم خبر عن ختام الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ختام أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، اليوم الجمعة 5 مارس الجاري، عقب الوصول إلى جميع الأطفال من الفئات المستهدفة من سن يوم حتى 5 سنوات، وذلك ضمن جهود الدولة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وقال المحافظ إنه تم تطعيم 977 ألفًا و537 طفلًا خلال أعمال الحملة القومية ضد شلل الأطفال بنسبة 98% من إجمالي المستهدف، بهدف أن تصبح مصر خالية من شلل الأطفال.

من جانبه، أكد الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إزالة جميع المعوقات التي تقابل الفرق المشاركة.

وأوضح الدكتور على قاسم، مدير عام الإدارة العامة للطب الوقائي، أنه تم تنفيذ أعمال الحملة من خلال2651 فرقة ثابتة ومتحركة بجميع مدن ومراكز وقرى محافظة المنيا، مع الالتزام التام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية.