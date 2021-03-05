شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق الاسكندرية» تُعاين مداخل 5 قرى في العامرية لإدراجها في خطة الرصف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت لجنة فنية هندسية من مديرية الطرق بالإسكندرية وحي العامرية ثان، معاينة ميدانية لطرق ومداخل 5 قرى في العامرية، تمهيدا لإدراجها ضمن الخطة الاستثمارية للحي لرصفها.

وترأس اللجنة، المهندس محمود بريك رئيس حي العامرية ثان، وعضوية كل من المهندسة وسام ممثل مديرية الطرق، والمهندس السيد عبدالباري مهندس بمديرية الطرق والمهندس كرم مدير المرافق بالحي والمهندس السيد شعبان المقاول المنفذ لأعمال الرصف، حيث جرت أعمال المعاينة الميدانية لعدد من الطرق بقرى فلسطين والجزائر والبصرة ومصطفى كامل واليمن.

وقال مصدر مسؤول في الحي إنه جرت معاينة مدخل القرى الخمسة، تمهيداً لرصفها ضمن الخطة الاستثمارية لحي العامرية ثان، بناء على ترشيح النواب الدكتور أحمد خليل خير الله وأحمد الشريف عضوا الدائرة.

كان النائب أحمد الشريف والدكتور أحمد خليل خيرالله، قاما بترشيح هذه الطرق ضمن الخطة الاستثمارية للرصف لهذا العام نظرا لأهميتها .

شارك بالمعاينة عدد كبير من أهالي وشباب القرى، والذين أبدوا سعادتهم بهذه الخطوة في تطوير مداخل هذه القرى.

"طرق الاسكندرية" تُعاين مداخل 5 قرى فى العامرية لإدراجها في الخطة الاستثمارية للرصف 2021 (صور)

"طرق الاسكندرية" تُعاين مداخل 5 قرى فى العامرية لإدراجها في الخطة الاستثمارية للرصف 2021 (صور)

"طرق الاسكندرية" تُعاين مداخل 5 قرى فى العامرية لإدراجها في الخطة الاستثمارية للرصف 2021 (صور)

"طرق الاسكندرية" تُعاين مداخل 5 قرى فى العامرية لإدراجها في الخطة الاستثمارية للرصف 2021 (صور)

"طرق الاسكندرية" تُعاين مداخل 5 قرى فى العامرية لإدراجها في الخطة الاستثمارية للرصف 2021 (صور)