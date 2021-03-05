شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‎‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيات للكيلو، والبطاطس 3.75 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.

والجوافة 8.50 جنيه

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه

-الفلفل الألوان 17.5 والليمون 20 جنيه.

-الفاصوليا الخضراء 19 جنيها.

-التفاح السكرى 25 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفى 7.5 جنيهات

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 9 جنيه

- البرتقال بسرة 7.5 جنيه