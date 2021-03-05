شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط صاحب مخبز استولى على 10 ملايين جنيه من أموال الدعم بالقليوبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم التموينية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيام (المدير المسئول عن مخبز بلدى – كائن بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية، وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء، مستولياً على أموال الدعم محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

بالفحص تبين استيلاء المذكور على أموال الدعم بدون وجه حق ، كما ورد بتقرير الجهات المعنية يفيد بأن المبالغ التى تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً قدرها (10٫382٫811 جنيه).