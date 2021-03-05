شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تُهيب بالمواطنين سرعة تركيب الملصق الإلكترونى قبل انتهاء المهلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية ،إستقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى والذى يعد خطوة هامة لتطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة، وذلك خلال مهلة تنتهى 30 مارس 2021م كموعد نهائى لتركيب الملصق الإلكترونى لكافة المركبات، انفاذاً لثوابت الاستراتيجية الأمنية، والتى يأتى ضمن أولوياتها التيسير على المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات الأمنية المقدمة لهم، وحرصاً من الوزارة على تطبيق الإجراءات الاحترازية منعاً لإزدحام أو تكدس المواطنين داخل المقار الشرطية.

وتناشد الوزارة المواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى تجنباً للمسائلة القانونية عقب إنتهاء المهلة المقررة.

وفى ذات الإطار تواصل الوزارة تقديم الخدمة الإلكترونية التى تمكن مالكى المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية من القيام بطلب تركيب ملصق إلكترونى وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونياً من خلال موقع بوابة مرور مصر.. على أن يتم تسليم الرخصة القديمة والحصول على الرخصة الجديدة المدون بها (ذات ملصق إلكترونى) وكذا استلام الملصق الإلكترونى وتركيبه على المركبة بمعرفة المختصين بوحدة المرور عن طريق شباك واحد فقط.

ويتم استخدام الخدمة على النحو التالى :

ـ تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن عن طريق الموقع الرسمى لوزارة الداخلية www.moi.gov.eg أو الدخول مباشرة على بوابة مرور مصر traffic.moi.gov.eg .

ـ اختيار خدمات المركبات.

ـ اختيار خدمة سداد رسوم إصدار ملصق إلكترونى.

ـ سداد رسوم الخدمة المطلوبة.

ويستمر العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءً تيسيراً لإجراءات تركيب الملصق الإلكترونى فقط.. بالإضافة للفترة الصباحية، وحتى إنتهاء المدة المحددة.