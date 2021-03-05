شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..افتتاح 17 مسجدًا جديدًا و 2 آخرين بعد إعادة ترميمهما فى المحافظات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد عدد من المحافظات اليوم الجمعة، افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما ،وإعادة تأهيلهما بإجمالي 19 مسجدًا، ليكون إجمالي ما جرى افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020م (951) مسجدًا حتى تاريخه.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم، بقيادات الدعوة بمحافظة قنا بمقر المحافظة، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا بديوان عام المحافظة، كما يلقي الوزير خطبة الجمعة بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بعنوان «رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم)»، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.

وفيما يلى قائمة بأسماء المساجد المقرر افتتاحها في كل محافظة:

أولًا: مساجد الافتتاحات:

مديرية أوقاف الأقصر

1. الرحمة – شارع الإسطبل- إسنا

2. بلال بن رباح بنجع خليدي – منشأة العماري

مديرية أوقاف قنا

3. نور الإيمان – مدينة قوص

4. عباد الرحمن – خزام- قوص

5. الرحمن نجع الحجيري- قفط

6. أبوالحسن الشاذلي – القلعة- فقط

7. الخلفاء الراشدين – كرم عمران- قنا

مديرية أوقاف المنوفية

8. المغفرة – ميت أبوالكوم – مركز تلا

مديرية أوقاف الغربية

9. يوسف الصديق – كتامة بسيون

مديرية أوقاف أسوان

10. السلام – أبوالريش بحري- المليقطة

مديرية أوقاف البحيرة

11. النور – دنشال – مركز دمنهور

12. عوض حمد – قرية عوض حمد – مركز دمنهور

13. على سعد – قرية سعد منية عطية – مركز دمنهور

14. البكساوي- البكساوي – إيتاي البارود

15. عبدالرازق رواش – البستان – الدلنجات

16. حموده – قرية حمودة البستان- الدلنجات

17. الشرقي – قرية جزاير عيسى- الدلنجات

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسوان

18. خالد بن الوليد – أبوالريش قبلي – الخلاصاب

مديرية أوقاف البحيرة

19. التوبة – مدينة دمنهور

الأوقاف : افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين صيانة وترميم الجمعة المقبلة.. صور - صورة أرشيفية

الأوقاف : افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين صيانة وترميم الجمعة المقبلة.. صور - صورة أرشيفية

الأوقاف : افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين صيانة وترميم الجمعة المقبلة.. صور - صورة أرشيفية

الأوقاف : افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين صيانة وترميم الجمعة المقبلة.. صور - صورة أرشيفية

الأوقاف : افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين صيانة وترميم الجمعة المقبلة.. صور - صورة أرشيفية