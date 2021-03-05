شكرا لقرائتكم خبر عن التفتيش على 385 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل وتحرير 72 محضراً بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، تعيين 266 شابًا، بينهم 9 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية.

وبلغ عدد المسجلين بها 430 شابا، فضلاً عن توفير 25 فرصة عمل وقامت المديرية بقياس مستوى المهارة 186عاملا، واستخراج رخصة مزاولة المهنة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما تم صرف منحاً للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، حى تم الانتهاء من صرف منحة المولد النبوي الشريف لـ 937 عاملاً، بواقع 468 ألفاً و500 جنيه بواقع 500 جنيه لكل عامل من المسجلين، حيث تلقت وزارة القوى العاملة، تقريراً بذلك من سعيد عبدالراضى مدير المديرية، أشار فيه إلى أنه خلال فبراير الماضى قامت المديرية بإصدار 3 تراخيص لأجانب، وتجديد ترخيص عمل لـ 6 أجانب آخرين يعملون في نطاق المحافظة .

وأشار «عبدالراضي»، إلى أن المديرية قامت بعمل زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 385 منشأة لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر التفتيش عن تحرير 72 محضراً، وعمل ندوتان توعية .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 113 منشآت، وتحرير 25 محضراً سلامة وصحة مهنية، وعمل 3 ندوات توعية في نفس المجال، كما تم متابعة 64 منشأة لضمان تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وأضاف أن المديرية تلقت 49 شكوى علاقات عمل، تم تسوية 16 منها ودياً في مواقع العمل من قبل مفتشي العمل بالمكاتب التابعة للمديرية، وتم اتخاذ إجراء قانوني تجاه شكوتين، وتبقى 18 شكاوى ما زالت تحت البحث والدراسة وفى مجال التدريب المهنى، تم الانتهاء من 3 دورات تدريبية على مهن التفصيل والحياكة، والسباكة الصحية، وكهرباء المنازل بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة في المحافظة، وجارى التجهيز للدورات التدريبية الثانية بالوحدة .