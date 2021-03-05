شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يعقد مؤتمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد مؤتمرا موسعا مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بمحافظة بورسعيد، وذلك لبحث سبل التعاون ومناقشة طلبات المواطنين ومشكلاتهم لخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.

وفى بداية اللقاء تم عرض إحصائية إدارة الاتصال السياسى بالمحافظة حول الموقف التنفيذى للطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب والشيوخ في الفترة من ٢٠٢١/١/١ حتى الفترة ٢٠٢١/٢/٢٨ في كافة القطاعات، ووجه محافظ بورسعيد الشكر لأعضاء مجلسى النواب والشيوخ على مد جسور التواصل مع الأجهزة التنفيذية لبحث قضايا ومشكلات المواطنين، مؤكدا على أهمية التعاون المثمر بين السياسيين والنواب والأجهزة التنفيذية يما يحقق أفضل مستوى خدمى للمواطن في إطار حرص القيادة السياسية على الارتقاء بالمستوى الخدمى للمواطن في جميع القطاعات وتوفير سبل الراحة المواطنين.

واستمع محافظ بورسعيد لطلبات النواب في جميع المجالات، واستعرض جهود الأجهزة التنفيذية حول المشروعات التي تشهدها المحافظة وايضا الرد على تظلمات واستفسارات النواب حول عدد من الملفات، وتناول المؤتمر استعراض جهود المحافظة في إنجاز مشروع الإسكان الإجتماعى، لافتا أن المحافظة تحملت تكاليف مرافق مشروعات الإسكان الإجتماعى بمراحله الثلاثة وقامت بتذليل كافة العقبات بالتعاون مع وزارة الإسكان لسرعة الانتهاء من المشروعات السكنية وتسليمها لمستحقيها، حيث انتهت المحافظة من تسليم المرحلتين الأولى والثانية بالٱسكان الاجتماعى وجارى الانتهاء من أعمال ترفيق المرحلة الثالثة للمشروع لبدء تسليم الوحدات السكنية للمستحقين فور الانتهاء من تركيب عدادات المياه الإلكترونية بالوحدات السكنية.

ولفت إلى أن مشروع المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعى يشمل مناطق خدمية على أعلى مستوى تم تخصيصها بالتوازى مع أعمال إنشاء وترفيق المشروع. موجها الشكر لكافة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ على جهودهم خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أهمية التعاون والتكاتف بين الأجهزة التنفيذية والسادة أعضاء مجلس النواب والشيوخ.

كما تناول اللقاء جهود المحافظة في ملف الإسكان التعاونى، وأكد المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية تسعى لتوفير سبل الراحة للمواطن في ضوء الإمكانيات المتاحة بالمحافظة.

وخلال المؤتمر استعرض محافظ بورسعيد جهود الأجهزة التنفيذية في مجال تطوير الطرق الداخلية والرئيسية بالمحافظة، وحل مشكلات أصحاب الحصص الاستيرادية، والمتابعة المستمرة لمشروعات التأمين الصحى الشامل والتحول الرقمى ومواجهة التحديات التي تشهدها هذه المشروعات باعتبارها تطبق لأول مرة بالدولة، وأكد المحافظ على أهمية هذا اللقاء في دعم سبل التعاون بين النواب والتنفيذيين بما يساهم في توضيح كافة الملفات للمواطنين والتوصل لحلول مرضية في كافة الطلبات والامور التي يطرحها أعضاء النواب والشيوخ من أجل خدمة المواطن في المقام الأول، موضحا أنه سيتم عقد هذا المؤتمر شهريا.

حضر اللقاء عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ والدكتور عاطف علم الدين عضو مجلس الشيوخ والدكتور محمود حسين عضو مجلس النواب وأحمد فرغلى عضو مجلس النواب وحسن عمار عضو مجلس النواب والدكتورة امل عصفور عضو مجلس النواب، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.