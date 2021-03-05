شكرا لقرائتكم خبر عن للعطلة الأسبوعية.. إغلاق معبر رفح البري بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أغلقت السلطات المصرية معبر رفح البري بشمال سيناء، اليوم الجمعة، للعطلة الأسبوعية، على أن يعاد فتحه مرة أخرى يوم الأحد المقبل لعبور المسافرين الفلسطينيين في كلا الاتجاهين.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة عن وصول كشف التنسيقات المصرية للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأحد المقبل الموافق 7 مارس.

وأكدت الوزارة، في بيان، أنه على على الأسماء الواردة في الكشوف التوجه لإجراء فحص «كورونا» بدءاً من الساعة التاسعة من صباح غد السبت في المركزين الصحيين بمحافظتي غزة وخان يونس .

وطالبت الوزارة المسافرين الفلسطينيين التواجد الساعة السابعة من صباح يوم الأحد القادم في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

كان المعبر شهد خلال الأسبوع الماضي تنقل نحو ألفي مسافرا في كلا الاتجاهين، بجانب إدخال كمية من المساعدات الغذائية والإنسانية إلى قطاع غزة.