شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 11 صيادًا على متن مركب صيد شمال الغردقة بالبحر الأحمر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، صباح اليوم الجمعة، نجاح الجهات المعنية في إنقاذ 11 فردًا على متن مركب صيد «نعمة الله»، ورقمها 44497 من الغرق في البحر الاحمر، وذلك بعد تلقي إشارة استغاثة منهم تفيد بشحوط المركب بسبب ثقب بخزان الوقود، حيث شحطت المركب بالقرب جزيرة الجيسوم شرق الجونة بحوالي 3 ميل بحري، لافتاً إلى أن المركب قادمة من السويس.

أوضح المحافظ، أنه أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية بالصيادين لطمأنتهم، وأنه تم التعامل مع الموقف بمنتهى السرعة والحرفية، وتمت عملية إنقاذ المواطنين من الغرق بنجاح، رغم العديد من الصعوبات في تشغيل المركب بسبب إلتفاف شباك الصيد حول موتور مركب الصيد، وتم نقل الصيادين على مركب صيد بديل إسمها «كرم الله»، ولم يتم التمكن من إنقاذ المركب «نعمة الله» حيث تعرضت للغرق.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الصيادين الناجين من الغرق بصحة جيدة، وكانت سيارات الإسعاف في استقبالهم بمجرد وصولهم إلى الشاطى لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لهم والاطمئنان.