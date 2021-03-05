شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار مشاركة مساجد شمال سيناء في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء، اليوم الجمعة، عن استمرار مشاركة مساجد المحافظة في الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بعد مدها حتى اليوم الجمعة.

وأكد الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام المديرية، على استمرار التعاون المشترك والتنسيق بين المديرية ومديرية الصحة بتقديم كافة الخدمات والتسهيلات لطواقم الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي تتخذ من الساحات أمام المساجد مقراً للتطعيم.

بدوره أعرب الدكتور حاسم حمدي مدير عام التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، عن شكره وامتنانه وتقديره لما تقدمه مساجد شمال سيناء من تعاون وتسهيلات لإعلام أهالي الأحياء المستهدفة بموعد ومكان تواجد الفريق الطبي لحملة التطعيم .