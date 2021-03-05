شكرا لقرائتكم خبر عن تطهير ورش مساجد شمال سيناء استعدادًا لصلاة الجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعدت مديرية أوقاف شمال سيناء، لصلاة الجمعة بتطهير ورش المساجد، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقال الدكتور إبراهيم جمعة، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن المديرية بالتنسيق مع مديرية الصحة والشباب والرياضة قامت بتطهير ورش المساجد في مختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادًا لصلاة الجمعة، بخلاف التطهير الدوري للمساجد بعد الصلوات الخمسة، وفقًا لتوجيهات وزارة الأوقاف.

وناشد جمعة، المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال أداء صلاة الجمعة وإحضار السجادة الخاصة بكل مصلٍّ، وارتداء الكمامة الواقية والحفاظ على التباعد بين المصلين وعدم المصافحة والتقبيل.

ووجه خطباء وأئمة المساجد بعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة وهو 10 دقائق، والالتزام بالخطبة الموحدة وارتداء الزى الأزهري خلال أداء صلاة الجمعة.