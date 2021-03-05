شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين»: أسعار «شنط رمضان» تتراوح ما بين 75 إلى 200 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معرض أهلا رمضان سوف يبدأ في الفترة من 4 إبريل إلى 12 من الشهر نفسه، مشيرا إلى وجود 164 شركة غذائية سوف تعرض منتجاتها بالمعرض الدائم بمدينة نصر في نفس المدة.

وأشار «المصيلحي» خلال اجتماعه مع أصحاب ومديري السلاسل التجارية والشركات الغذائية، أنه سيتم مشاركة 21 سلسلة تجارية بـ 1252 فرعا منها كليا بالفروع أو جزئيا عبر تخصيص ركن في كل سلسلة مخصصة لعرض السلع الرمضانية.

وأكد الوزير، وجود 15 سلعة غذائية تتنوع ما بين الأرز والسكر والدقيق والزيت والسمن والمكرونة والصلصة والعدس والفول وقمر الدين والبلح والشاي واللحوم المجمدة والدواجن المجمدة والياميش بتخفيضات تتفاوت ما بين إلى 15- 35 %.

وأكد الوزير مشاركة 1300 مجمع استهلاكي تابع للوزارة بنفس التخفيضات، إضافه إلى منافذ جمعيتي لمن لديه الرغبة في ذلك، إضافة إلى المنافذ المتنقلة.

وكشف «المصيلحي» عن وجود شنط رمضان أيضا هذا العام بها الـ 15 سلعة المعلن عنها ستشارك فيها الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسعر يتفاوت ما بين الـ 75 جنيها إلى 150 جنيها، إضافة إلى الكربونات، أما بالنسبة للسلاسل التجارية فإن الشنط الرمضانية سيتفاوت سعرها ما بين الـ 60 جنيها إلى 200 جنيه أيضا.

وأضاف «المصيلحي»، وجود تنسيق كامل بين الوزارة والسادة المحافظين والغرف التجارية بالمحافظات لإنشاء عدد كبير من تلك المعارض بالمحافظات لتوفير كل احتياجات المواطنين من السلع الرمضانية بتخفيضات كبيرة، مشيرا إلى أن التنسيق بين الجهات الثلاثة سيشمل التجهيز واختيار الأماكن أيضا في المناطق الأكثر تكدسا بالمواطنين لتقريب السلع غليه.

وأكد «المصيلحي»، أنه على المشاركين في المعرض ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.