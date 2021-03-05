شكرا لقرائتكم خبر عن حفر بئرين للمياه في مركزي الحسنة ونخل بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة للمياه الجوفية بشمال سيناء عن حفر بئرين جديدتين للمياه الجوفية بمنطقة وسط سيناء، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري والموارد المائية واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكدت الإدارة في بيان، أنه يتم حفر بئرين عميقتين للمياه الجوفية بمنطقة البروك في مركز نخل وبئر بقرية أم شيحان في مركز الحسنة بوسط سيناء، وذلك ضمن عملية إحلال وتجديد الآبار المعطلة في منطقة وسط سيناء.

أشارت الإدارة أنه يأتي على رأس أولوياتها زيادة الرقعة الزراعية عن طريق الاستفادة من المياه الجوفية والاستفادة من مياه الأمطار ومياه السيول، وذلك للمساهمة في توطين أبناء سيناء وإيجاد فرص عمل لهم وخلق مجتمعات عمرانية جديدة مستقرة بجوار مصادر المياه الدائمة، وإضافة أراض زراعية جديدة يتم زراعتها عن طريق الآبار.