شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف» تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد استعدادًا لصلاة الجمعة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصلت وزارة الأوقاف حملاتها الموسعة لنظافة المساجد وتعقيمها في جميع المديريات استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، مع الالتزام التام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا .

وأكد الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف: أنّ الله تعالى قد شرّف هذه المساجد بنسبتها إليه فهي بيوت الله في أرضه، وخدمتها شرف لنا جميعًا .

وأشار رئيس القطاع الدينى إلى أن الوزارة، وجميع العاملين بها، لا تدخر جهدًا في تعقيم المساجد وتطهيرها عقب كل صلاة حماية للمصلين؛ وحتى تظهر المساجد بالمظهر الذي يليق بها، ويرفع الله (عز وجل) البلاء عن بلادنا، ويحفظ مصر وأهلها وسائر بلاد العالمين من كل شر ومكروه وسوء .