شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 7 أطنان منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بكفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون التجارة الداخلية، أن القطاع قد قام بعدد كبير من الحملات على المصانع بالأسواق، الأيام الماضية، لضبط أي تلاعب أو غش تجاري بالأسواق، تنفيذا لتوجيهات الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال «حسام»، إن القطاع ضبط أكثر من سبعة أطنان منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة كفر الشيخ، وأفاد التقرير المعروض على وزير التموين والتجارة الداخلية من القطاع ومن رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية، أن المضبوطات تتسبب في أمراض ضارة بصحة المواطنين مثل تصلب الشرايين وأمراض أخرى بالقلب، خاصاَ دهون الألبان بعد الاستعاضة عنها بزيوت نباتية، وهو ما يعد غشا تجاريا بالسلع الغذائية المعروضة للمواطن، وهذا ما كان يقوم به المصنع.

كما أكد قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضبط كميات كبيرة من الأسماك والدواجن ومصنعات اللحوم بمنطقة البساتين مجهولة المصدر، كما تم ضبط مصنع لتصنيع المعسل يستخدم عسل أسود غير صالح للاستهلاك الآدمي بمنطقة الهرم بكمية تصل إلى طن ونصف الطن معسل وعسل أسود، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأيس كريم والجبن (الرومي – الجودة) مجهولة المصدر بالقاهرة الجديدة، وضبط 55 طن ملح طعام منتهي الصلاحية بالبدرشين بمحافظة الجيزة.

وقد تم تحويل هذه الضبطيات إلى النيابة العامة للتحقيق، إضافة إلى مصادرة كل هذه المضبوطات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.