شكرا لقرائتكم خبر عن «أوقاف شمال سيناء»: رحلة الإسراء والمعراج جاءت تكريمًا للرسول الكريم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تدور خطبة الجمعة الموحدة في مختلف مساجد محافظة شمال سيناء حول موضوع «رحلة الإسراء والمعراج ومكانة الحبيب صلي الله عليه وسلم فيها».

وقال الدكتور إبراهيم جمعة إبراهيم، مدير عام مديرية أوقاف شمال سيناء، إن رحلة الإسراء والمعراج جاءت تكريمًا للرسول الكريم، بعدما أصابه أذى من قومه، فصبر وتحمل.

وأضاف «جمعة»، أن رحلة الإسراء والمعراج رحلة عطاء وإكرام ومنح لنبينا الكريم ولأمته، فقد أعطى فيها الرسول الكريم ثلاثًا، وهي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا من المعاصي.

ولفت «جمعة»، إلى أنه أعطى تعليماته للأئمة والخطباء بضرورة الالتزام بالخطبة الموحدة وعدم تجاوز الوقت المحدد للخطبة، وهو 10 دقائق، طبقًا للظروف الخاصة بفيروس كورونا، وارتداء الزي الأزهري أثناء أداء الصلاة، وإلقاء خطبة الجمعة بمختلف مساجد المحافظة.