شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا بشمال سيناء الي 1816 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، 10 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في بيان، إن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس 317 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 108 حالات على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد «شوكة» على شفاء 10 حالات جديدة ليرتفع العدد إلى 1816 حالة منذ بداية الجائحة، مع وجود 4 تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و69 أخرى تحت العزل المنزلي.

من جانبه حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.