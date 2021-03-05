شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: إنقاذ طاقم مركب الصيد الغارق بالجونة بالكامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال هانى يونس المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، إنه تم إنقاذ طاقم صيد مركب "نعمة الله" بالكامل، والتى تعرضت للغرق عقب شحوطها لجزيرة الجيثوم شرق الجونة بسبب ثقب بخزان الوقود.

وقال المستشار الإعلامى لرئيس الوزراء، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى: " بالتواصل مع الأجهزة المعنية بالموضوع الخاص بإنقاذ طاقم المركب تم إنقاذ طاقم المركب بالكامل الساعة السابعة صباحا تقريبا بالتعاون مع أجهزتنا ورجالتنا اللى مبيناموش .. وتم نقلهم إلى الشاطئ ومازال المركب شاحط بالشعب المرجانية.. تحيا مصر".



