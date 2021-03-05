شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم 35 ألف وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بـ5 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت وزارة القوى العاملة، خلال الأسبوع الماضى، عدد من الفعاليات والأحداث على الصعيد العمالى، كان من بينها تسليم 35149 وثيقة للتأمين التكافلى ضد الحوادث الشخصية تغطى الوفاة، أو العجز الجزئى أو العجز الكلى المستديم، والتى أصدرتها الوزارة للعمالة غير المنتظمة وصغار الصيادين بمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، والوادى الجديد، وسوهاج، والإسماعيلية .

وتم توقيع مذكرة تفاهم بالأحرف الأولى بين الوزارة وإحدى الشركات، لإقامة تعاون بين الجانبين والبدء بمبادرة لتدعيم رؤية مصر فى التحول الرقمى، حيث تقدم الشركة برنامجها الرائد فى تدريب القدرات الشابة، لسد الفجوة بين توفير المهندسين الموهوبين والطلب السريع لمتطلبات وظائف تكنولوجيا المعلومات.

كما تقضى مذكرة التفاهم قيام وزارة القوى العاملة بتحقيق أقصى استفادة من المدربين المرخصين لتدريب 5000 شاب خلال عامين، وتمنح الشركة فى غضون ذلك 1000 قسيمة مجانية لدخول امتحان الحصول على الشهادة الدولية لدعم أفضل 620 متدرباً فى السنة الأولى، و500 فى السنة الثانية.

وسلم الوزير، فى إطار فعاليات جولاته الميدانية لمحافظات الإسكندرية، والبحيرة، والإسماعيلية، 148 عقد عمل لذوى الهمم والعزيمة وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص.

كما أطلق الوزير واللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، مبادرة "هى تعمل" للبائعات الجائلات برعاية المجلس القومى للمرأة، بالتعاون مع وحدة المساواة والتمكين الاقتصادى للمرأة بمديرية القوى العاملة بالإسكندرية.

وسلم الوزير، فى إطار فعاليات جولته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، عربة للبائعات الجائلات، تنفيذا لخطة لتسليم 25 عربة سنويا مجانا دعما من رجال الأعمال بالمحافظة لإيجاد فرص عمل لائقة للبائعات الجائلات وتمكينهم اقتصاديا وتحسين أوضاعهم المعيشية فى ظل مبادرة الرئيس "حياة كريمة".

ووجهت الوزارة باستقبال العمالة المصرية العائدة من الخارج، وذلك لاستبيان المجالات التى يرغبون العمل بها، وتقديم الإرشاد الوظيفى لهم لإعادة دمجهم فى سوق العمل الداخلى بتوفير فرصة عمل مناسبة لكل منهم أو تدريبهم بمراكز التدريب التابعة للوزارة لتأهيلهم للحصول على فرص العمل المتاحة بالسوق المصرية، ومساعدتهم سواء فنيا أو ماليا فى بدء مشروع صغير.

وفى هذا الإطار نظمت مديرية القوى العاملة بسوهاج بالتعاون مع فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بسوهاج دورة تدريبية فى ريادة الأعمال بعنوان "ابدأ مشروعك" بمركز تدريب مهنى سوهاج.

كما نظمت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية الدورة التدريبية الأولى،فى مجال ريادة الأعمال بعنوان "ابدأ مشروعك"، حضرها 25 من العمالة العائدة من الخارج، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبحضور ياسر سعيد مدير المديرية.

وافتتح الوزير، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، فعاليات الدورة التدريبية فى ريادة الأعمال بعنوان "ابدأ مشروعك"، مؤكدًا أنه تم التواصل مع 64 عاملا من أصل 184 من المصريين العائدين من الخارج من خلال مديرية القوى العاملة وجهاز تنمية المشروعات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية لمساعدتهم فى عمل مشروعات فى نطاق المحافظة من خلال عقد دورات تدريبية بمدد زمنية معينة فى إطار خطة معدة لذلك.

وشهد حصاد الأسبوع تسليم الوزير، فى إطار زياراته الميدانية لمحافظة الإسماعيلية، يرافقه المحافظ اللواء شريف فهمى بشارة 18 شهادة إتمام الدورات التدريبية مجانا بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل وحياكة الملابس، السباكة، وصيانة الكهرباء المنزلية.

وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 16 ألفا و809 شباب، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظات الدقهلية، والوادى الجديد، والبحيرة، والقليوبية، والقاهرة وقنا، والشرقية، بلغت مليون و500 ألف جنيه، والتفتيش على 4303 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن استخراج 11 ألفاً و 147 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 11 ألف و 147 عاملا.

وشمل الحصاد الذى أعلنته الوزارة، نجاح مكاتب التمثيل العمالى التابعة لوزارة القوى العاملة بسفارات وقنصليات بالخارج فى تحصيل مستحقات مالية للعمالة المصرية بالخارج من تسوية منازعات مع أصحاب الأعمال وتحويل مستحقات الضمان والمعاشات بلغت ما قيمته 15 مليونا و 773 ألفاً و341 جنيها مصريا تقريبا، منها 9 ملايين و 932 ألفا و 759 مستحقات من الضمان والمعاشات، و5 ملايين و840 ألفا و 583 جنيها مستحقات من تسوية المنازعات العمالية.

وتابع الوزير الشكاوى وما تم إنجازه فى كافة المجالات مع مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج، حيث أظهرت التقارير الواردة للوزير أنه بالمتابعة وتواصل المكاتب فى كل من الرياض، وجدة، والكويت، والأردن، والإمارات، والعراق، ولبنان، وإيطاليا مع مسئولى الشركات وأصحاب الأعمال التى تقدم العمال بشكاوى ضدهم للمطالبة بمستحقاتهم، قام مكتب التمثيل العمالى بالرياض خلال ديسمبر الماضى بتحصيل مستحقات مالية للعمالة المصرية بلغت ما قيمته مليون و787 ألفا و 269 جنيها مصريا، وجدة مليونين و 177 ألفا و235 جنيها، والكويت 473 ألفا و 573 جنيها، والأردن 8 ملايين و 752 و 785 جنيها، والإمارات مليون و510 آلاف و 685 جنيها، والعراق مليون و38 ألفا و321 جنيها ،ولبنان 33 ألفا و482 جنيها .

كما نجح مكتب التمثيل العمالى، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، فى متابعة وتسوية مستحقات ومصاريف الجنازة لورثة 4 مواطنين مصريين توفوا بالمملكة الأردنية وبلغت إجماليها 12 ألفاً و 45 دولاراً، أى ما يوازى 188 ألفاً و 865 جنيهاً مصرياً تقريبا، وبذلك يحصلون على معاشات شهرية من خلال مؤسسة الضمان الاجتماعى الأردنية وتم تحويل المعاشات لمستحقيها على حساباتهم البنكية بمصر .

وأوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة: أن وزير القوى العاملة، كلف مكتب التمثيل العمالى الأردن بمتابعة وتسوية مستحقات ومصاريف الجنازة للورثة الذين توفوا بالأردن الذين تقدموا بشكواهم فى هذا الشأن فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.

واستطاع المكتب بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعى بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة 28 من مستحقات الضمان الاجتماعى لنحو 214 عامل مصرى لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير، إن المستحقات بلغت 149 ألفاً و 727 دولاراً، أى ما يعادل 2 مليون و343 ألفاً و240 جنيها مصريا تقريبا، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقى المستحقات للعمالة التى تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل .

أما مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة بميلانو - إيطاليا، فقد نجح فى تحصيل باقى المستحقات المالية للعامل المصرى "م.أ.م.هـ" من تسوية مستحقاته مع صاحب العمل مصرى من الفيوم ويدعى "ك.ع.س. أ." بلغت 4000 يورو، أى ما يوازى 176 ألف جنيه مصرى تقريبا، فضلاً عن توفير 25 فرصة عمل لمصريين موجودين وذلك فى إطار حرص المكتب على توفير فرص عمل للمصريين سواء المقيمين بالداخل أو بالخارج .

واستطاع مكتب التمثيل العمالى بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، من تسوية مشكلة 7 عمال مصريين وديا وبلغت إجمالى مستحقاتهم 153 ألفاً 100 ريال سعودي، أى ما يوازى 639 ألفا و958 جنيها مصرياً تقريبا.

ونجح مكتب التمثيل العمالى، بالقنصلية العامة المصرية بالعاصمة الرياض بالمملكة العربية السعودية، فى تسوية عدد من شكاوى العمالة المصرية مع أصحاب أعمال بالمملكة لصرف مستحقاتهم، التى تقدموا بشكوى بشأنها، بلغت 367 ألفاً و758 ريالا سعوديا، أى ما يوازى مليون و 537 ألفاً و 228 جنيهاً مصرياً تقريبا.

واخيراً تمكن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية ببيروت، من استرداد 1.5 مليون ليرة لبنانية قيمة الكفالة المصرفية لعامل مصرى بلبنان، موضحا أن الكفالة البنكية تفرض على الكفيل فى حالة إحضار مواطن أجنبى وتقدر بألف دولار للعامل، ويتوجب على صاحب العمل حسب القوانين اللبنانية إيداعها بمصرف الإسكان كضمانة للعامل.