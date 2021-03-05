شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسليم 1128 وحدة سكنية بمشروع "سكن مصر" فى حدائق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، بدء تسليم 1128 وحدة سكنية (47 عمارة) بمشروع سكن مصر، بموقعين بمدينة حدائق أكتوبر، اعتبارًا من بعد غد الأحد، ويستمر حتى يوم الأحد 11 إبريل المقبل.

وقال "مصطفى"، إنه بالنسبة للموقع الأول بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى، فسيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 192 و 73، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 193 و 10، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 194 و 67، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 195و 163، يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 196 و 197، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 205 و 198، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 164 و 69، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 199 و 71، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 20 و 200، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وتابع: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 206 و 201، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 165 و 77، يوم الإثنين1/4/2021، ووحدات العمارات أرقام 21 و 202 و 207 ، يوم الثلاثاء 2/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 14/3/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع،

وفيما يتعلق بوحدات سكن مصر بالموقع الثانى، أوضح المهندس محمد مصطفى أحمد، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 118 و 104، يوم الأحد 7/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 119 و 105، يوم الإثنين 8/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 121 و 106، يوم الثلاثاء 9/3/2021، وتخصيص يوم الأحد 4/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الأول.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 107 و 103 يوم الأحد 14/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 108 و 122، يوم الإثنين 15/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 127 و 123، يوم الثلاثاء 16/3/2021، وتخصيص يوم الإثنين 5/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثاني، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 128 و 124، يوم الأحد 21/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 109 و 114، يوم الإثنين 22/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 111 و 101، يوم الثلاثاء 23/3/2021، وتخصيص يوم الثلاثاء 6/4/2021، لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الثالث.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 125 و 113، يوم الأحد 28/3/2021، ووحدات العمارتين رقمي 112 و 126، يوم الإثنين1/4/2021، وتخصيص يوم الأحد 11/4/2021 لمن تخلف عن الاستلام في الأسبوع الرابع، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ التدابير الاحترازية لحماية المواطنين والعاملين من الإصابة بفيروس كورونا.