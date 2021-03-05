شكرا لقرائتكم خبر عن تصدير 6 آلاف طن أسمنت من ميناء العريش إلى المغرب بعد توقف 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن مغادرة السفينة URANUS المتجهة إلى المغرب بحمولة 6 آلاف طن من الأسمنت الأبيض المعبأ من سيناء، بعد عمليات الشحن لمدة 48 ساعة متواصل العمل داخل الميناء، وذلك فى إطار استمرار تصدير المنتجات السيناوية المعبأة والخام من الميناء منذ إعادة تشغيله فى يناير الماضي.

وقالت الهيئة الاقتصادية فى بيان لها اليوم الجمعة، إن ميناء العريش البحرى التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس - القطاع الشمالي- استقبلت، السفينة URANUS القادمة من اليونان أول أمس والتى ترفع علم توجو ويبلغ طولها 116 متراً بغاطس 7 أمتار وهى السفينة رقم 15 التى استقبلتها الميناء خلال هذه الفترة بعد إعادة التشغيل، والرابعة من نوعها لتصدير الأسمنت الأبيض المعبأ من قِبل شركة سيناء للأسمنت الأبيض.

وفى هذا السياق، صرح المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن ميناء العريش يتمتع بموقع فريد ومتميز على البحر متوسط يصل بين قارتى أوروبا وآسيا مما استدعى عملية تطويره وذلك بالاشتراك مع القوات المسلحة لكى يكون قادراً على استقبال السفن الحديثة وبحمولات ضخمة، فضلاً عن العمل على تصدير البضائع السيناوية مثل الأسمنت والرمل والملح والرخام إلى الأسواق الخارجية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة ودفع عملية التنمية فى شبه جزيرة سيناء.

وأضاف المهندس يحيى زكى، أن عمليات التطوير التى تشهدها الميناء تأتى فى إطار توجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية وتسريع وتيرة الأعمال بالميناء والتنسيق مع الجهات المعنية والقوات المسلحة للإنتهاء منها خلال عامين لتشغيل الميناء ورفع كفاءته ليضاهى الموانئ العالمية وينافس مثيلاته بشرق البحر المتوسط، على أن تنعكس عمليات التطوير على أبناء المحافظة فى إطار تنمية شبه جزيرة سيناء، حيث أنه الميناء البحرى الوحيد بالمحافظة.

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية إلى التيسيرات التى منحتها المنطقة الاقتصادية للشركات التى تقوم بالتصدير والتى استفادت منها الشركات بشكل كبير لفتح أسواق جديدة لها فى أوروبا وشمال إفريقيا، لافتاً إلى تصدير 70 ألف طن من المنتجات السيناوية التى تشمل "أسمنت أبيض وأسود وملح" منذ إعادة التشغيل للميناء، وكانت أبرز الدول المستوردة لهذه المنتجات "روسيا وسوريا واليونان والمغرب وليبيا".

الجدير بالذكر أن ميناء العريش التابع للمنطقة الاقتصادية يشهد عمليات تطوير للحوض الأول، ما بين إنشاء أرصفة جديدة وساحات للتداول وأعمال مدنية للأسوار والبوابات الجديدة وطرق رئيسية وأعمال تكريك للممر الملاحى وحوض الميناء ودائرة الدوران وزيادة الغاطس أمام الأرصفة وكذلك استكمال بناء حاجز الأمواج الحالى وبناء حواجز جديدة.