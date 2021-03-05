شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطعيم 1141 مواطنا من الفئات المستحقة بلقاح كورونا فى اليوم الأول.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن تلقى 1141 مواطنًا من الفئات المستحقة، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد، وذلك فى اليوم الأول من بدء تطعيم الفئات المستحقة من المواطنين، والذى بدأ أمس الخميس، فى إطار خطة الدولة للتصدى لجائحة فيروس كورونا والاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، في بيان اليوم، أنه تم تخصيص 40 مركزًا على مستوى محافظات الجمهورية لتلقى المواطنين لقاحات فيروس كورونا من خلالها، حيث تم تخصيص 3 مراكز بـ محافظة القاهرة لتلقى اللقاحات "مركز طبى النزهة، مركز طبى القطامية، مركز طبى الزهور بـ حى الأسمرات" و4 مراكز بـ محافظة الجيزة "مركز فاكسيرا، مركز صحة ميت عقبة، المركز الطبى بشرق اليوم بـ إدارة أكتوبر، والمركز المتميز بـ الأخصاص"، و3 مراكز بـ محافظة الإسكندرية "المركز الإفريقى لصحة المرأة، مركز صحة أسرة العمراوي، مركز صحة أسرة المفروزة"، وتم تخصيص مركزين بـ محافظة القليوبية "مستشفى معهد ناصر، ومستشفى كفر شكر".

وأضاف مجاهد، أنه تم تخصيص مركزين لتلقى اللقاحات بـ محافظة البحيرة "المعهد القومى للقلب بدمنهور، مستشفى دنشال التعليمي"، و4 مراكز بـ محافظة أسيوط "مسشفى الإيمان العام، مركز صحة الوليدية، الوحدة الصحية بنى زيد بوق، الوحدة الصحية نزلة باكور)، ومركزين بمحافظة الوادى الجديد (مركز طبى الخارجة، ومركز طبى الداخلة".

وأشار مجاهد، إلى أنه تم تخصيص مجمع الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية، ومستشفى النصر بـ محافظة بورسعيد، ومستشفى شرم الشيخ الدولى بـ محافظة جنوب سيناء، ومستشفى العريش العام بـ محافظة شمال سيناء، ومستشفى حميات منوف بـ محافظة المنوفية، ومعهد كبد المحلة بـ محافظة الغربية، ومستشفى قلين الجديدة بـ محافظة كفر الشيخ، ومستشفى القلب بـ محافظة مرسى مطروح، ومركز القلب والجهاز الهضمى بـ محافظة دمياط، ومستشفى المنصورة الدولى بـ محافظة الدقهلية، والمركز الطبى بكيمان فارس بـ محافظة بنى سويف، ووحدة طب أسرة مبارك بـ محافظة السويس، ومستشفى سمالوط النموذجى بـ محافظة المنيا، ومركز رعاية طفل شرق بـ محافظة سوهاج، ومركز صحة ثانى الزقازيق بـ محافظة الشرقية، ومركز صحة الأسرة المشروع الأوروبى بـ محافظة قنا، ومستشفى حميات الأقصر بـ محافظة الأقصر، ومستشفى صدر أسوان بـ محافظة بأسوان، ووحدة صحة الأسرة بالأحياء بـ محافظة البحر الأحمر، كمراكز لتلقى اللقاحات.

ولفت المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، إلى أن خطوات حصول المواطنين على الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات فيروس كورونا المستجد تتم من خلال أكثر من مرحلة، تبدأ بالتسجيل على الموقع الإلكتروني، ثم يتم تقسيم الفئات المستحقة أثناء التسجيل على الموقع، إلى 3 مجموعات بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها عالميًا، ويقوم المواطن باختيار المجموعة التى ينتمى إليها، حيث تشمل المجموعات العاملين فى القطاع الطبي، أو الفئات الأكثر عرضة للإصابة من غير العاملين بالقطاع الطبى وهم أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، ثم يتم تحديد موعد للمسجلين على الموقع ويتم التواصل معهم وتوجيههم إلى مركز التطعيم بالمحافظة التابعين لها؛ لتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

وتابع "مجاهد" أنه فور توجه المواطن لمركز التطعيم، يتم مراجعة بياناته من خلال بطاقة الرقم القومي، كما يتم مراجعة أى تقارير طبية خاصة بالمواطنين من ذوى الأمراض المزمنة، وذلك للحصول على الموافقة المستنيرة، ومن ثم ينتقل المواطن إلى مناطق الانتظار حتى يأتى دوره للانتقال إلى غرفة الموافقة المستنيرة، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وإجراءات التباعد الاجتماعي.

وأضاف "مجاهد"، أنه بعد انتقال المواطن إلى غرفة الموافقة المستنيرة، وهى المرحلة الثانية فى خطوات الحصول على الجرعة الأولى للقاح داخل مراكز التطعيم، يتم الرد على كافة استفساراته، وشرح البنود الخاصة بالموافقة من خلال الطاقم الطبى المتواجد، كما يتم مراجعة بيانات المواطن والتحقق من استيفاء كافة المستندات، و فى حال عدم قدرة المواطن على القراءة والكتابة يقوم بوضع البصمة فى وجود شاهد محايد، ويقوم الطبيب المعنى بالتوقيع على الاستمارة، ويتم إعطاء نسخة منها للمواطن للاحتفاظ بها.

وأوضح أن المرحلة الثالثة والأخيرة فى خطوات الحصول على الجرعة الأولى من اللقاحات تتمثل فى غرفة التطعيمات، حيث يتم التأكد فيها من هوية المواطن، ويتم حقنه باللقاح أعلى ذراعه، ثم تقوم الممرضة المعنية بتأكيد تسجيل حصول المواطن على الجرعة الأولى على منظومة وزارة الصحة والسكان المُميكنة الخاصة باللقاح، وتسجيل تاريخها وتحديد موعد الحصول على الجرعة الثانية، مشيراً إلى أن هناك عيادات مخصصة بمراكز التطعيمات لمتابعة المواطنين بعد تلقى اللقاحات فى حالة ظهور أى أعراض جانبية بسيطة أو متوسطة، وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين، كما تتم تلك الخطوات أيضا خلال الزيارة الثانية للمواطن للحصول على الجرعة الثانية من اللقاحات.

وأشار "مجاهد" إلى أن المواطنين الحاصلين على لقاح "سينوفارم" سوف يحصلون على الجرعة الثانية بعد 21 يوما (3 أسابيع) من تلقى الجرعة الأولى، بينما يتلقى الحاصلون على لقاح " استرازنيكا" جرعتهم الثانية بعد مرور 12 أسبوعا ( 3 أشهر ) من تلقيهم الجرعة الأولى.

يذكر أنه تم تخصيص مكتب فى الوحدات الصحية والمستشفيات على مستوى جميع محافظات الجمهورية لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة ممن لا يستطيعون التسجيل على الموقع الإلكترونى للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.