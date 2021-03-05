حدث ليلا| كيف مضى أول أيام التطعيم بلقاح كورونا بمصر؟ .. وهزة أرضية جنوب الجيزة دون خسائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة الخميس والساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

-دون خسائر.. البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 2.8 ريختر جنوب الجيزة

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيفية، اليوم الخميس، هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر على مسافة 20 كم جنوب الجيزة.

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-خاص| غرامات بالآلاف.. عقوبات بشأن "بيان الدخل وزواج القاصر" في قانون الأحوال الشخصية

أقرت الحكومة قانون الأحوال الشخصية، والذي تم إحالته للمحلس النواب، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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وزير الزراعة يبحث التعاون مع سفير المجر بالقاهرةوزير الزراعة وسفير المجر بالقاهرة

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الخميس، آندارش إيمر كوفاكش السفير المجري الجديد بالقاهرة، بعد تسلمه مهام عمله.

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-التموين: متابعة كافة الأنشطة التجارية للحد من الغش التجاري

أكد مديرو المديريات بالتموين في المحافظات، أنهم يقومون يوميا بحملات على كل الأنشطة التجارية لضبط المخالفين والمتلاعبين بالدعم، والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية أيضا للحد من انتشار فيروس كورونا .

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-"متشعلقين في الأمل".. كيف مضى أول أيام التطعيم بلقاح كورونا بمصر؟ (معايشة)

تخلى علي كمال عن كل مخاوفه، وهرع إلى المركز الطبي بالقطامية للحصول على الجرعة الأولى من لقاح كورونا، بعد عام ترك داخله حملًا ثقيلًا من القلق على حياته ومستقبل أسرته، ليتحدث بصوت مسموع بعد حقنه "يارب نجينا".

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-بيان صلاحية واعتماد فني.. تفاصيل جديدة في منظومة تراخيص البناء على مستوى الجمهورية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات حول عقد اجتماع لمناقشة دور الجامعات في تنفيذ منظومة التراخيص الجديدة لأعمال البناء، ووضع الاشتراطات التخطيطية والبنائية، والاشتراك في المراجعة الفنية للتراخيص الخاصة بالمدن المصرية، وذلك بحضور الدكتور عصام شعث رئيس الإدارة المركزية بوزارة التنمية المحلية.

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-مدبولي: الدولة تنفق مئات المليارات للحفاظ على كل نقطة مياه

بدأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، سلسلة اجتماعاته مع اللجان النوعية بمجلس النواب، حيث عقد اجتماعًا بحضور وزير الموارد المائية والرى، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، واللواء هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومسؤولى وزارتى الموارد المائية والرى، والزراعة واستصلاح الأراضى.

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-من الذي رقاه السيسي لرتبة فريق ومنحه وشاح النيل؟

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارًا بترقية اللواء كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى رتبة فريق فخري.

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-القوات المسلحة تنعى اللواء كمال عامر رئيس "دفاع النواب"

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب كمال عامر مدير المخابرات الحربية الأسبق ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.

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-"الصحة": إجراء 430 تحليل "pcr" كورونا للفرق المشاركة في بطولة الرماية

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء 430 تحليل "pcr" لفيروس كورونا المستجد لجميع الفرق المشاركة في بطولة العالم للرماية منذ انطلاقها في 22 فبراير الماضي وحتى اليوم، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 30 فردًا من أعضاء الاتحادات واللجان المنظمة والعاملين بالفنادق خلال فعاليات البطولة وصرف العلاج اللازم لهم، مؤكدة على أن جميعهم بصحة جيدة.

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-9 معلومات عن عقار أڤيبيراڤير بعد طرحه بالصيدليات لعلاج كورونا: يوقف تكاثر الفيروس

كشف الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طرح أول دواء مضاد للفيروسات يستخدم في علاج فيروس كورونا في الصيدليات، للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد من الحالات المعزولة منزليا.

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-أردوغان يمارس الإكراه النفسي ضد المعارضة ويتهمها بالإفلاس وعدم التجانس

02:58 مالخميس 04 مارس 2021

أردوغان يمارس الإكراه النفسي ضد المعارضة ويتهمها بالإفلاس وعدم التجانسرجب طيب أردوغان

أنقرة- أ ش أ:

جدد الرئيس التركي رجب أردوغان هجومه على حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، متهماً إياه بالإفلاس وعدم التجانس والتكامل والسرقة والتحرش، وضعف قواه العقلية، قائلًا إنه "بهذه الذهنية وتلك العقلية لن يكون هناك مكان لحزب يدعى الشعب الجمهوري في مستقبل تركيا".

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-ملايين الجرعات.. الصحة: لقاح كورونا مجاني للمستحق وننتظر شحنات كبيرة

قال الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة المصرية للمبادرات العامة، إن لقاح فيروس كورونا متاح بشكل مجاني أمام المواطنين المستحقين للحصول عليه.

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-الصحة: 587 حالة إصابة جديدة بكورونا.. و 49 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 455 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 142610 حالة حتى اليوم.

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-حبس وغرامة.. عقوبات قانون الأحوال الشخصية في حالات الرؤية والامتناع عن تسليم القاصر أمواله - خاص

أقرت الحكومة قانون الأحوال الشخصية، والذي تمت إحالته لمجلس النواب، وأعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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-موسكو ترفض اتهامات الدول الغربية لسوريا بشأن السلاح الكيميائي

أكدت مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بعض الدول الغربية مستمرة في استغلال موضوع الأسلحة الكيميائية لممارسة الضغط على سوريا على الرغم من تخلصها من كامل ترسانتها الكيميائية.

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-دراسة أمريكية: ثلث مرضى "كورونا" بحاجة إلى دخول وحدة العناية المركزة

توصلت دراسة أمريكية إلى أن ثلث المرضى الذين تم علاجهم بالمستشفى بفيروس " كورونا " المستجد بحاجة إلى رعاية في وحدة العناية المركزة .

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-احتجاجات وتكالب على السلع.. مظاهر من انهيار العملة الوطنية في لبنان (فيديو)

انهيار جديد يواجهه لبنان، بعد انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار بشكل غير مسبوق، ما خلق حالة من الغضب والذعر، وانعكس ذلك في تظاهرات بعدة مدن، فضلا عن انتشار مشاهد للشجار بين مواطنين على السلع الغذائية المدعمة.

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-تركيا.. أب يطلق 20 رصاصة على ابنته بعد أن رفضت إبلاغه بمكان والدتها

أطلق أب في تركيا 20 رصاصة على ابنته، بعد أن رفضت إبلاغه بمكان والدتها، بعد انفصال الزوجين.

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-مقتل 10 جنود في تحطم مروحية عسكرية في تركيا

لقى 10 جنود على الأقل حتفهم في تحطم مروحية عسكرية في تركيا اليوم الخميس.

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-التحالف العربي: تدمير طائرة بدون طيار حوثية أطلقت باتجاه السعودية

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة، دمرت صباح اليوم الجمعة طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه مدينة خميس مشيط.

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-السفير الأردني لمدبولي: ما تشهده مصر من تطور وتنمية يبعث على الفخر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اليوم، أمجد العضايلة، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى مصر.

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