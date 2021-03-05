شكرا لقرائتكم خبر عن «الري»: آلية جديدة لمراقبة رطوبة التربة وتشغيل ماكينة الرى باستخدام «تطبيق موبايل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى أن شركة حلوان للصناعات الهندسية (99 الحربي) التابعة لوزارة الإنتاج الحربى قامت بتطوير آلية جديدة تتيح للمزارع مراقبة حالة رطوبة التربة عن بُعد، حيث يتم نقل بيانات جهاز قياس الرطوبة بصورة لاسلكية وعرضها بإستخدام تطبيق على جهاز الهاتف المحمول الخاص بالمزارع، مع إمكانية تشغيل ماكينة الرى عن بُعد بإستخدام نفس التطبيق بناءاً على قراءات مقياس الرطوبة، مشيراً إلى أن هذه العينة المنتجة هي عينة تجريبية سيتم إختبارها تمهيداً لتعميمها لاحقاً، وأنه جارى مواصلة العمل على تطويرها وإضافة خواص تكنولوجية مختلفة في نظم الإتصالات المستخدمة.

واضاف وزير الري ان ذلك ياتي في إطار المجهودات المستمرة التي تبذلها الوزارة لترشيد إستهلاك المياه من خلال تنفيذ مشروع التحول لإستخدام نظم الرى الحديث، والتحول نحو الرى الذكي لإدارة الزراعات المختلفة.

وأوضح «عبدالعاطى» أن هذا التطوير يُمكن المزارع من إتخاذ القرار المناسب فيما يخص كمية وموعد الرى، كما يُساهم في توفير الجهد على المزارع وتمكينه من مراقبة أرضه الزراعية ومتابعة حالة المزروعات بشكل دائم، مشيراً إلى أن تصنيع هذا الجهاز يأتى في إطار منظومة أشمل تتضمن تشجيع المزارعين على التحول لإستخدام نظم الري الحديث والتى تُعتبر البديل الفعال لأنظمة الري التقليدية بالغمر، حيث تساعد على رفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية وخفض تكاليف التشغيل وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.

واشار وزير الري إلى ان مهندسي وزارة الموارد المائية والرى تمكنوا من تطوير جهاز يدوى لقياس درجة رطوبة التربة الزراعية، بحيث يساهم في تحديد مدى إحتياج المزروعات للمياه من خلال مؤشر يبين درجة رطوبة التربة ومدى احتياجها للرى من عدمه، حيث يحتوى الجهاز على مؤشر لثلاث حالات وهى جافة أو رطبة أو مشبعة موضحا انه يساهم في تنظيم عملية الرى وترشيد إستهلاك المياه، وزيادة إنتاجية المحاصيل ورفع مستوى جودتها، وتم تصنيع عينات تجريبية من الجهاز وتوزيعها على عدد من المزارعين لإستخدام الجهاز كتجربة ريادية في بعض الأراضى التي تم التحول فيها من نُظم الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث مما دفع الوزارة نحو بدء الاجراءات اللازمة لتصنيع هذا الجهاز بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى.