شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. آخر موعد للتطعيم ضد شلل الأطفال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مد موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بكافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى الجمهورية، حتى نهاية اليوم الجمعة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، إن مد فترة الحملة حتى اليوم حرصًا من الوزارة على تطعيم الأطفال من المصريين وغير المصريين ممن لم يتلقوا التطعيمات خلال أيام الحملة بسبب وجود أعراض مرضية منعتهم، أو أسباب أخرى، مشيراً إلى أن الفرق الطبية الإشرافية التابعة للوزارة من العاملين بالحملة ستراجع الحالة التطعيمية للأطفال بالمنازل وتطعيم من لم يتلقوا اللقاح منهم.

وأشار إلى أن لك الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، في إطار رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح أن التطعيم يجرى من خلال فرق ثابتة بـ5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبي، بالإضافة إلى فرق متحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفي الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات، بالإضافة إلى 800 سيارة قوافل علاجية متنقلة، و2000 سيارة إسعاف للوصول إلى جميع الأطفال خاصةً بالمناطق النائية.

وأضاف «مجاهد» أن التطعيم في القرى يجرى من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.