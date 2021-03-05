شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم مواقع العمل بعدد من المحطات والمدارس ضمن تنفيذ مبادرة حياة كريمة بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي متمثلا في الجهاز التنفيذي لمشروعات أسوان، بتسليم المواقع للشركات المنفذة في إطار تنفيذ المشروعات المختلفة وفقا للخطة التنفيذية للمشروع القومي حياة كريمة بقرى مركز ادفو بمحافظة أسوان حيث تم بدء الاعمال بالصرف الصحي بوادي عبادي، والرمادي بحري، والرمادي قبلي، والحجز بحري، والرديسية بحري والطوناب، والنصراب بالحجز قبلي والكلح غرب.

كما تمت المعاينة لمواقع إنشاء أربعة محطات مياه جديدة في كل من الرمادي بحري، وادي الصعايدة، الكلح غرب، والرديسية.

وقامت هيئة الأبنية التعليمية بأسوان بتسليم مواقع الأبنية التعليمية لمقاولين التنفيذ بمدارس النصراب تعليم أساسي، مدرسة ام ركبة للتعليم الاساسي، مدرسة المحاميد الاعدادية، مدرسة الشهامة ابتدائي واعدادية، مدرسة الشيخ ياسين، مدرسة الرديسية شرق بوادي الرديسية، مدرسة الايمان بوادي الصعايدة، ومدرسة حاجر البصيلية الوسطى.