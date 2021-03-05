شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» و«الفاو»: إجراءات للحد من مخاطر انتشار دودة الحشد الخريفية على الإنتاج الزراعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو»، توصيات مشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية لتقليل الفاقد في المحصول الناتج عن الاصابة بدودة الحشد الخريفية إلى ما دون 5 – 10% من خلال تطبيق استراتيجيات المكافحة المتكاملة ومنع المزيد من انتشار دودة الحشد الخريفية إلى مناطق جديدة غير مصابة عن طريق تطبيق تدابير الصحة النباتية.

وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات والمنسق الوطني لمشروع الطوارئ المشترك مع «الفاو» ونقطة الاتصال الوطنية لمشروع الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد الخريفية في تصريحات صحفية الجمعة لـ«المصري اليوم»، إن اهمية المشروع تأتي كمبادرة تسعي لتغطية واسعة لمناطق ثلاث هي: افريقيا واسيا والشرق الأدنى وشمال افريقيا يشترك فيها اكثر من 80 دولة و3 منظمات اقليمية لوقاية النبات ذات صلة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات

وأضاف «عبدالمجيد»، إنه تم اختيار 8 بلدان نموذجية توضيحية تم تحديدها لتنفيذ 8 مناطق جغرافية مختلفة تتبع كل بلد نموذجي عدد من الدول التجريبية ويهدف إلى تكوين 8 حزم للمكافحة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية يتم تطويرها لـ 8 بلدان مختلفة ويمكن تطبيقها بالمنطقة الجغرافية المختصة، موضحا إنه يوجد 8 نقاط اتصال أو مسؤولين فنين من أمانة دودة الحشد الخريفية في المنظمة تم تكليفهم بمساعدة 8 مراكز أو مناطق جغرافية لتنفيذ خطة الحراك العالمي.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات إنه من المتوقع ان يحقق الحراك العالمي تاثيرا كبيرا في اقليم الشرق الادني وشمال افريقيا من خلال اختيار مصر كدولة نموذجية واختيار اليمن والسودان وموريتانيا كدول تجريبية وهو ما سيسمح لمصر بتجريب ادوات مختلفة لمكافحة الافه وتصميم واختبار حزمة من تدابير الادارة المتكاملة.

وأشار «عبدالمجيد»، إلى أن اختيار مصر كدولة نموذجية لتنفيذ انشطة الحراك العالمي استنادا إلى كون مصر اكبر منتج للذرة في الاقليم بحصة تبلغ 60 % من الانتاج الاقليمي بالإضافة إلى توافر شبكة من الخدمات الزراعية والمراكز البحثية والبنية التحتية الضرورية لتجريب المبيدات ووسائل المكافحة المختلفة.

ولفت رئيس لجنة المبيدات إلى إنه من المقرر ان تقدم وزارة الزراعة خلال شهر مارس الحالي تصورها لحزمة اجراءات الادارة المتكاملة اللازمة لمكافحة دودة الحشد الخريفية كذلك خطة العمل التي سيتم تنفيذها من اجل تجريب تلك المقترحات والحصول على بيانات تجريبية يمكن نشرها وتعميمها بدول أخرى بالإقليم.

وأوضح «عبدالمجيد»، ان الخطوات المطلوبة من اقليم الشرق الادني وخاصة مصر إنشاء آليات التنسيق والاتصال سواء داخل البلد النموذجي أو ما بين البلد النموذجي والبلدان التجريبية منها آلية التنسيق بين مصر والبلدان التجريبية وامانة دودة الحشد الخريفية في المقر الرئيسي وكل من المكتب الاقليمي والمكتب الوطني وان تتم شبكة اتصالات، من خلال تقارير مرحلية شهرية وايضا رصد قصص نجاح والممارسات الجيدة وتقارير دراسات الحالة.

وأوضح رئيس لجنة المبيدات ان أنشطة مصر في المشروع تشمل تعزيز آلية تنسيق وطنية من أجل التنفيذ الفعال لخطة عمل أجل الحراك العالمي وإنشاء فريق وطني وتصور جهات اتصال وطنية تقوم بوضع وتنفيذ تنفيذ خطة عمل لمدة سنتين تتفق مع خطة الحراك العالمي لمكافحة دودة الحشد واقتراح ميزانية سنوية، حيث تقدم «الفاو» تمويلا لذلك ووضع حزمة تدابير إقليمية متكاملة للإدارة المتكاملة لدودة الحشد الخريفية وتقديم بيان حقلي لممارسات الإدارة المتكاملة.

وأشار «عبدالمجيد»، إلى إنه سيتم تنظيم مؤتمرات إرشادية إقليمية سنوية لتبادل المعارف مع البلدان التجريبية وإعداد خطاب اتفاق بين وزارة الزراعة ومنظمة «الفاو» لتنفيذ خطة العمل المقترحة من مصر، موضحا ان ورشة العمل إنتهت إلى عدد من التوصيات والاقتراحات للحد من مخاطر دودة الحشد منها زراعة بعض النباتات المزهرة حول الحقول وزراعة المحاصيل البقولية مثل فول الصويا وبعض الاصناف المقاومة واستخدام المبيدات الحيوية .

وأضاف رئيس لجنة المبيدات، إن استخدام اصناف من فول الصويا وخلافه من البقوليات يكون حساس للإصابة بمن البقوليات ودراسة اقتراح استيراد الاعداء الحيوية المناسبة وخاصة طفيليات البيض، واستخدام بعض التقنيات في صوره نانو يمكن رشها على البكتريا والفطريات عند التطبيق الحقلي.

وأوضح إنه سيتم وضع برنامج واضح ومحدد لحصر المحاصيل من ناحية المكان والمساحة والتراكيب المحصولية والاصناف، الاستفادة من البحوث المنشورة في مصر بما يخص الاعداء الحيوية والحشرات وضرورة تكامل في برنامج المكافحة مع طرق المكافحة الأخرى، مشيرا إلى تقييم حقلي لعزلات الفطريات الموجودة في بنك الجينات معهد الهندسة الوراثية جامعة السادات وحصر الاعداء الحيوية المرتبطة بكل اطوار الحشرة ( بيض- يرقات – حشره كاملة).

وشدد «عبدالمجيد»، على أهمية تقسيم الاعداء الحيوية من قبل متخصصين واهمية وجود برنامج تقييم وبروتوكول لتطبيق الاعداء الحيوية والاهتمام بمعامل تربية المفترسات وتوجيه البحوث بما يخدم المشاكل الحالية لدودة الحشد مع عمل مسح شامل في البيئة المصرية لكل الاعداء الحيوية والافات .

وأشار رئيس لجنة المبيدات إلى إنه تم التوصية بآلية للاستفادة من خريجي برنامج مطبقي المبيدات في تطبيق المبيدات وسهولة تسجيل أي مبيدات جديدة بصورة استثنائية اذا ثبت فاعليتها ضد دودة الحشد، مشيرا إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات بالمستخلصات من النباتات الطبية والعطرية وعمل بروتوكول لتقييم فاعليتها وتأثيرها على الاعداء الحيوية.

ونبه «عبدالمجيد»، إلى إنه سيتم انتاج أفلام كرتونية هدفها التوعية ودعم عملية المكافحة بالتعاون مع كروب لايف مصر ولجنة المبيدات والتعاون مع كليات الحاسبات والمعلومات لإنتاج برامج ارشادية والاستفادة من تطبيق «المفيد» وعمل جزء خاص فيه لتوصيات مكافحة دودة الحشد والاستفادة من معمل النظم الخبيرة بمركز البحوث الزراعية لإنتاج تطبيقات في مكافحة دودة الحشد.

ولفت رئيس لجنة المبيدات إلى الاستفادة بمن تم تدريبهم في مشاريع سابقة للعمل كمرشدين في المدارس الحقلية وتنظيم قوافل ارشادية بالتعاون مع كليات الزراعة في كل محافظة تضم أساتذة متخصصين في المحاصيل والمبيدات والبساتين للتغلب على مشكلة الموارد البشرية والمالية والاستفادة من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والاهلية مشددا على البدء الفوري في إجراءات التدريب الفوري للمرشدين والميسرين للحد من مخاطر دودة الحشد الخريفية.