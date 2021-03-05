شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خريطة المحاور المرورية الجديدة الجارى تنفيذها بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ محافظة الجيزة عددا من المحاور المرورية الجديدة بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة من خلال خطة ورؤية حضارية لتطوير محاور الحركة الرئيسية وشبكة الطرق بهدف حل الاختناقات المرورية التى يعانى منها عدد من القطاعات.





ويعرض ”الخليج 365” قائمة بمشروعات الطرق الجارى تنفيذها بالمحافظة.

1- يتم تنفيذ محور محمد أنور السادات ( ترسا سابقا) كأحد المحاور المرورية لشارع الهرم.

2- محور المنصورية وكورنيش المريوطية .3- يتم تنفيذ أعمال توسعة وتطوير شارع خاتم المرسلين تنفيذً للخط التنظيمي به. 5- هدف هذه المحاور إحداث طفرة مرورية وخلق مجتمع حضاري يتماشى مع المخطط العام لتطوير الطرق المحيطة بالمتحف المصري الكبير .6- تم تطوير شارع المحولات للربط بين شارعى الأهرامات وترسا . 7- تم رصف عدد كبير من الطرق الموازية لشارع الأهرام المقرر غلقه بسبب خط المترو.8- يتم تنفيذ محور الملك عبد الله للربط بين دائرى الوراق ودائرى المنيب.