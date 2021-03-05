شكرا لقرائتكم خبر عن لو هتشترى مبرد مياه .. تعرف على 5 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقرائه بعض النصائح التي يجب اتباعها عند شراء مبرد المياه، خاصة أنها أصبحت من الأجهزة المنزلية التى يعتمد عليها المواطنون لتقليل الاعتماد على الثلاجة بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء وتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية خلال فصل الصيف، وهناك بعض النصائح التي تساعد على اختيار مبرد مياه بكفاءة عالية ويستهلك كهرباء أقل وهي كالآتى:

1. تحديد سعة مبرد المياه المناسبة لاستخدامك قبل تحديد نوعها، وينصح بعدم شراء سعة أكبر من احتياجك لانها ستسهلك كهرباء أكثر.

2. الأخذ فى الاعتبار بمدة ضمان مبرد المياه الذى تختاره وتوفر قطع غيارها ومستوى خدمة ما بعد البيع أيضا.

3. من صفات افضل مبرد مياه هي الحماية الذاتية من الارتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي فحاول اختيار مبرد مياه يمتلك هذه الميزة إذا كنت تعيش في مكان الكهرباء فيه غير مستقرة.

4. لا بد أن يتوافر فى أفضل مبرد مياه جميع خواص الأمان خصوصا قفل الأمان للمياه الساخنة حتى تحمى الأطفال.

5. ليس من الضروري أن يحتوى افضل مبرد مياه على ثلاجة أو حافظة أو قدرة على تسخين المياه أو ثلاث حنفيات، فذلك أن وحدك قادر على تحديده وذلك طبقا لإستخدامك مع التنويه أن الاستهلاك الكهربائي يزيد كلما زادت خواص وقدرات مبرد المياه.