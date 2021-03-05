شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل الموقف الحالى لتنفيذ مشروعات الرى الحديث × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعانى مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في الزراعة التى تستهلك 82٪ من حصة مصر من المياه، حيث يتم سد العجز المائى عن طريق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى والمياه الجوفية الضحلة، وتحلية مياه البحر.

وتعمل الحكومة جاهدة على تحويل الرى من الغمر إلى طرق الرى الحديث لما لها من فوائد عديدة تتمثل فى توفير استهلاك المياه، وزيادة الإنتاجية والربحية للفلاحين، وكذلك تقليل التكاليف التى يتم صرفها من خلال الطرق القديمة.





وفى التقرير التالى نرصد 5 معلومات عن مشروعات تطوير الرى..1- إجمالى الزمام المستهدف خلال العام المالى 2020-2021 516 ألف فدان من خلال الرى. 2- الزراعة ستقوم بتنفيذ 504 آلاف فدان .3- تم استصدار قرارات وزارية بتحويل زمامات من نظم الري بالغمر إلى نظم الري الحديث، بإجمالي 155 ألف فدان. 4- بلغت الطلبات المقدمة للتحول للري الحديث 373 طلبا لزمام 54.7 ألف فدان.5- يوجد بروتوكول تعاون مع البنوك الوطنية، يتيح للمزراعين الراغبين فى استخدام نظم الرى الحديث بالتقدم إلى البنك مباشرة للحصول على التمويل اللازم لذلك وتوفير التمويل.