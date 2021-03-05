شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منتجات حيوانية فاسدة تسبب تصلب الشرايين فى حملات تموينية بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، عن شن العديد من الحملات على المصانع والأسواق، لضبط أى تلاعب أو غش تجاري بالأسواق، حيث تم ضبط أكثر من 7 أطنان منتجات حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمحافظة كفر الشيخ.

وكشف تقرير لقطاع التجارة الداخلية، أن المضبوطات تتسبب بأمراض ضارة بصحة المواطنين مثل تصلب الشرايين وأمراض أخرى بالقلب، خاصة دهون الألبان، بعد الاستعاضة عنها بزيوت نباتية، وهو ما يعد غش تجارى بالسلع الغذائية المعروضة للمواطن، وهذا ما كان يقوم به المصنع.

كما تم ضبط كميات كبيرة من الأسماك والدواجن ومصنعات اللحوم بمنطقة البساتين مجهولة المصدر، كذلك تم ضبط مصنع لتصنيع المعسل يستخدم عسل اسود غير صالح للاستهلاك الآدمي بمنطقة الهرم بكمية تصل الي طن ونصف الطن معسل وعسل اسود، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الايس كريم والجبن مجهولة المصدر بالقاهرة الجديدة.

كما تم ضبط 55 طن ملح طعام منتهي الصلاحية بالبدرشين بمحافظة الجيزة وتم تحويل هذه الضبطيات إلي النيابة العامة للتحقيق، إضافة الي مصادرة كل هذه المضبوطات حفاظاَ علي صحة وسلامة المواطنين.