شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. أخر موعد للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن اليوم الجمعة، أخر موعد للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بكافة المكاتب والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى جميع محافظات الجمهورية. وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزير الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أن مد فترة الحملة حتى اليوم حرصًا من الوزارة على تطعيم الأطفال من المصريين وغير المصريين ممن لم يتلقوا التطعيمات خلال أيام الحملة بسبب وجود أعراض مرضية منعتهم، أو أسباب أخرى، مشيراً إلى أن الفرق الطبية الإشرافية التابعة للوزارة من العاملين بالحملة ستراجع الحالة التطعيمية للأطفال بالمنازل وتطعيم من لم يتلقوا اللقاح منهم.

وتابع: تلك الحملة تأتي ضمن حملات التطعيم ضد مرض شلل الأطفال التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا، للحفاظ على مصر خالية من المرض، فى إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال إن التطعيم يجرى من خلال فرق ثابتة بـ5400 مكتب صحة ووحدة ومركز طبي، بالإضافة إلى فرق متحركة بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق، وبجوار المساجد والكنائس والنوادى وفي الأسواق ومواقف الأتوبيسات والسيارات، بالإضافة إلى 800 سيارة قوافل علاجية متنقلة، و2000 سيارة إسعاف للوصول إلى جميع الأطفال خاصةً بالمناطق النائية.

وأضاف، أن التطعيم في القرى يجرى من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم بجميع محافظات الجمهورية، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً، وذلك بمشاركة 90 ألف شخص من الفرق الطبية للقيام بأعمال الحملة.

يذكرأنه جرى تسجيل آخر حالة شلل أطفال في مصر عام 2004، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر خالية من المرض عام 2006، وعلى الرغم من ذلك تقوم وزارة الصحة والسكان بتنفيذ حملات قومية سنوية لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من خمس سنوات، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، ورفع المناعة المجتمعية ضد المرض.