شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يطالبون بضخ مزيد من الاستثمارات بالصعيد لتوفير فرص عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات بالصعيد لتوفير فرص عمل جديدة، أيد غالبية القراء مطالب زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات بالصعيد لتوفير فرص عمل جديدة

وأيد 94% من القراء مطالب زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات بالصعيد لتوفير فرص عمل جديدة، بينما عارض 6% من القراء مطالب زيادة ضخ مزيد من الاستثمارات بالصعيد لتوفير فرص عمل جديدة