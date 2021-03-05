شكرا لقرائتكم خبر عن قيادات «التخطيط» بالقليوبية يتفقدون المركز التكنولوجي بالقناطر الخيرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الخميس، اجتماعا بمجلس مدينة القناطر الخيرية، بحضور اللواء محمد عزى المشرف على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعميد ضياء الشريف مدير مشروع المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط، واللواء محمد سالم رئيس مدينه القناطر الخيرية، فى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة القليوبية فى مجال تطوير أداء خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية «المحليات» بصورة متميزة وعاجلة.

يستهدف التطوير فصل مقدم الخدمة عن طالبها، وتحسين أسلوب الرقابة وتوفير قواعد البيانات، وتحسين ظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء، من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظة وزيادة عدد المراكز بها والتأكيد على تقديم أفضل خدمة للمواطن.

وقال بيان صحفي، إن الإجتماع استهدف الوقوف على التدريب على التطبيقات الجارية بالمركز التكنولوجى بمجلس المدينة من خلال التدريب الفعلى على المنظومة، وكافه الإستفسارات بشأن العمل بالمركز التكنولوجى. كما تم مناقشه آخر الاستعدادات الخاصه ببدء إطلاق التشغيل التجريبي للمركز خلال الأيام المقبلة، كما تم تفقد سير العمل داخل المركز التكنوجى.

كما قامت نائب المحافظ، بالمرور الميدانى على المركز التكنولوجى بمدينه قها، وذلك للتأكد من سير العمل بالطريقة الصحيحة، كما تم مراجعه الكم التراكمى وأيضا إدخال ملفات التصالح.

وأشادت «ريان»، بأداء العاملين بالمركز التكنولوجى، مؤكدة على سرعه الإنتهاء من تجهيزة تمهيدا لأفتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وانتقلت نائب المحافظ، لتفقد محطة غاز قها، حيث وصلت نسبه تنفيذ الأعمال إلى 40% ، وذلك بحضور المهندسه أمل رئيس مدينه قها، ومندوب شركه غاز مصر وجازكو مصر ومقاول العمليه.

وفي اطار الإهتمام بمنظومه النظافه والسعى نحو توفير بيئة نظيفه للمواطنين، اختتمت نائب محافظ القليوبية، جولتها بتفقد نقطه تجمع القمامه بالمدينه، وتم تكليف رئيس المدينه بسرعه نقل المخلفات أولا بأول إلى المدفن العمومي، وسرعه الاستجابه لشكاوى المواطنين إن وجدت تجاه المنظومة.