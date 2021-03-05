شكرا لقرائتكم خبر عن 11 نصيحة تحميك من النصب عند شراء السيارات المستعملة.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ الكثير من المواطنين لشراء السيارات المستعملة، نظراً للارتفاع الكبير فى أسعار السيارات، ويتعرض بعضهم خلال عملية الشراء للنصب بحيلة أو أخرى، وأهمها تحرير "عقد البيع الابتدائي"، بالرغم من أنه المستند الوحيد الذى يدل على وجود عملية الشراء بين الطرفين.

و"الخليج 365" يوضح فى النقاط التالية النصائح القانونية لعدم التعرض للنصب خلال عمليات شراء السيارات المستعملة على النحو التالى: