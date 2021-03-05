افتتاح 17 مسجدا جديدا ومسجدين بعد إعادة ترميمهما فى المحافظات اليوم

القاهرة - سامية سيد - تشهد عدد من المحافظات اليوم الجمعة، افتتاح 17 مسجدًا جديدًا ومسجدين بعد صيانتهما وترميمهما وإعادة تأهيلهما بإجمالي 19 مسجدًا، ليكون إجمالي ما جرى افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020م (951) مسجدًا حتى تاريخه.

ومن المقرر أن يلتقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم، بقيادات الدعوة بمحافظة قنا بمقر المحافظة بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بديوان عام المحافظة، كما يلقي الوزير خطبة الجمعة بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بعنوان "رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها"، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.