شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع مياه الشرب 16 ساعة غدا عن مصر الجديدة ومناطق أخرى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد 10 مناطق بمحافظة القاهرة انقطاع لمياه الشرب، غدا، السبت، وضعفها فى ميدان صلاح الدين ومتفرعاته، وذلك بسبب قيام شركة مياه الشرب بالقاهرة بأعمال تحويلات مواسير المياه المتعارضة مع أعمال كوبرى السواح، الذى يستلزم تحويل مسار خط قطر 1000 مم بميدان السواح.

وأكدت محافظة القاهرة فى وقت سابق، أن ذلك سيترتب عليه قطع المياه عن مناطق: (ميدان روكسى – شارع الميرغنى – شارع سيد المرغنى – إبراهيم اللقانى – نزيه خليفة – ميدان الأمير عبد القادر جيلانى وشارع المطرية بمنطقة الزيتون) ، وضعف المياه عن مناطق (ميدان صلاح الدين ومتفرعاته).

ويبدأ انقطاع المياه من الساعة العاشرة صباح غد، السبت ، حتى الساعة الثانية صباح اليوم التالى الأحد الموافق 7 / 3 / 2021.

من جانبها أهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما أعلنت الشركة تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.