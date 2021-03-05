شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الضوابط الواجب اتباعها لمزارعى العنب؟ الإجابة × 25 معلومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتمثلت التوصيات التى أعدها فى الآتى:

1- رش العنب الفليم و السبريور باستخدام أقراص الجبرلين وصول العناقيد لحوالى 7-10 سم طول وو صول حبة العنب الي 4ملي ميكرون بتركيز 20 جزء في المليون (قرص /100لتر ماء).

2- يتم تكرار هذه الرشة بعد حوالى 10 أيام من الرشة الأولى و يتم اضافة مادة ناشرة بمعدل ½ سم توب فيلم / لتر ماء.3- يتم رش أى مركب لتثبيت العقد مثل الأميكتون(مصدر للأكسين) بمعدل 250جم لكل 100 لتر ماء . 4-إجراء بعض معاملات التقليم الصيفي مثل إزالة بعض الأفرع النامية من البراعم الكامنة فى الخشب القديم وعند خروج فرعان من عين واحدة يزال الفرع الأقل نمواً .5- قص المحلاق القريب من العنقود حتى لا يسبب فى اختناق العنقود. 6-خف العناقيد خصوصاً صغيرة الحجم لتفادى ظاهرة زيادة الحمل .7-الاستمرار فى زراعة شتلات العنب حتى النصف الأول من هذا الشهر بشرط عدم خروج العيون . 8- رى الشتلات الصغيرة و اضافة الخرطوم بجوار كل شتلة.9- تربيط لفروع الاشجار علي الخشب ورفعها علي السلك بالبلاستك 10- التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة11-إزالة السرطانات من علي الجذوع 12-بالنسبة لأشجار العنب التى تروى بالتنقيط فى الرية الأولى – يضاف 2ك سلفات نشادر.13- الرية الثانية - يضاف 2ك سماد مركب 19 – 19 – 19. 14- الرية الثالثة - يضاف 2ك سلفات بوتاسيوم.15- الرية الربعة - يضاف 2 لتر حامض امينى للفدان مدة شهر. 16- يضاف 2 لتر حامض هيوميك مرة فى الشهر.17- يضاف2 لتر حامض فوسفوريك مرة كل15 يوم بتبادل مع 2لتر حامض كبريتيك مرة كل 15 يوم. 18- برنامج الرى فى السنة الأولى 8 لتر/ يوم، والسنة الثانية 12-14 لتر/ يوم ، والسنة الثالثة 14 لتر/ يوم ، والسنة الرابعة 16 لتر/ يوم .19- يتم الرى اليومى لمدة ساعة، منهم30 دقيقة رى بدون تسميد و20 دقيقة رى بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة. 20- المقاومة الوقائية لمرض البياض الدقيقى عند وصول الأفرع الحديثة الى طول 25 سم فى المتوسط وذلك بالرش بأى من المبيدات الموصى بها .21- عند ظهور الإصابة يمكن استخدام المبيدات الجهازية. 22- يتم مكافحة البياض الدقيق و البياض الزغبي باستخدام الرادوميل بمعدل 1جم لكل لتر ماء + ½ سم مادة ناشرة لكل لتر ماء.23-مكافحة المن والتربس والجاسد ( نطاط الورق) ومعرفة نوع الحشرة و التعامل معها بالمبيد الحشري المناسب. 24-تركيب مصيدة الفرمون الخاصة بدودة ثمار العنب على ارتفاع 50سم من سطح الأرض وبمعدل مصيدة واحدة لكل فدان.25-فى حالة وجود إصابة بالنيماتودا يتم المكافحة بالمبيد الموصى به.