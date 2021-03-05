ارتفاع درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة مقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الجمعة - السبت - الأحد، وذلك على النحو التالي:
الجمعة 5 مارس:
- ارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، ورياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، ودافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة نشطة.
- دافئ على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
ـ شديد البرودة ليلاً، على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية.
- بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، وشديد البرودة على جنوب الصعيد.
- شبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.
السبت 6 مارس:
- دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشبورة صباحًا على بعض المناطق مع رياح معتدلة.
- مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، مع شبورة صباحًا على بعض المناطق، ورياح معتدلة.
- دافئ نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب سيناء.
- دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد، مع شبورة صباحًا على بعض المناطق والرياح معتدلة.
- حار نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
- درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 14 ـ 24، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية بين 13 ـ 21، وجنوب سيناء بين 15 ـ 26، وشمال الصعيد بين 10 ـ 26، وجنوب الصعيد بن 12 ـ 30 درجة.
الأحد 7 مارس:
- دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشبورة صباحًا على بعض المناطق مع رياح معتدلة.
- معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، مع شبورة صباحًا على بعض المناطق، ورياح معتدلة.
- مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على جنوب سيناء.
ـ دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد، مع شبورة صباحًا على بعض المناطق والرياح معتدلة.
ـ حار نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.
ـ درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري بين 12 ـ 24، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية بين 13 ـ 20، وجنوب سيناء بين 15 ـ 27، وشمال الصعيد بين 10 ـ 26، وجنوب الصعيد بن 14 ـ 32 درجة.