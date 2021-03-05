شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تم تطوير حديقة الطفل بالقاهرة؟ اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت محافظة القاهرة أعمال تطوير كبيرة بحديقة الطفل والتي عانت من الإهمال خلال الفترة الماضية رغم موقعها المتميز بمدينة نصر .. وفى السطور التالية نعرض أهم أعمال التطوير التى تم تنفيذها.

1- تم تنفيذ نظام رى جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات .2- اعادة تطوير الممشى الداخلى ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك. 3- تقليم الاشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات .4- تم رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة . 5- انشاء برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء .6- توفير خدمات جديدة كالمطاعم وكافيتريات. 7- تم تحديث الممرات لهواة المشى و زيادة مساحة منطقة ألعاب الأطفال والمنطقة المخصصة لممارسة 1- تم تنفيذ نظام رى جديد وحديث وإعادة توزيع الكهرباء وتغيير البردورات .2- اعادة تطوير الممشى الداخلى ورصف جميع الطرقات ببلاطات الإنترلوك. 3- تقليم الاشجار والنخيل ودهان الأسوار الخارجية والبردورات وزيادة المزروعات .4- تم رفع كفاءة المقاعد واستعواض التالف منها وتغيير اللافتات الإرشادية بالحديقة . 5- انشاء برجولات جديدة وإعادة توزيعها مع الحفاظ على المسطحات الخضراء .6- توفير خدمات جديدة كالمطاعم وكافيتريات. 7- تم تحديث الممرات لهواة المشى و زيادة مساحة منطقة ألعاب الأطفال والمنطقة المخصصة لممارسة رياضة الشارع . 8- مساحة الحديقة 20 فدانا تقع بين شوارع مكرم عبيد وأبو داوود الظاهرى وأحمد فخرى وعبد الرازق السنهورى بمدينة نصر. 9- تم تنفيذ ملعب خماسى مطور تحت إشراف وزارة الشباب والرياضة.