شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف خريطة تطوير مستشفياتها ضمن مبادرة حياة كريمة بـ20 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن خطة تطوير عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات ضمن مبادرة حياة كريمة تعتمد على توفير سبل الرعاية الصحية وفق أعلى معايير الجودة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، لـ"الخليج 365"، أن خطة وزارة الصحة تعتمد على تطوير المستشفيات والوحدات الصحية بـ51 مركزًا بـ20 محافظة ضمن المرحلة الأولى للمشروع، حيث تضم تلك المراكز 1500 قرية وتوابعهم من (عزب ونجوع)، وذلك بهدف تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.