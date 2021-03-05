شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء أحمد رجائي عطية مؤسس الصاعقة والفرقة 777 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفي اللواء أحمد رجائي عطية، مؤسس الفرقة 777 في القوات المسلحة، ومؤسس مدرسة الصاعقة، مساء الخميس.

اللواء الراحل من مواليد عام 1938، ويناهز من العمر قرابة 83 عاماً.

اللواء أحمد رجائي عطية حاصل على وسام النجمة العسكرية وأنواط الشجاعة العسكرية الجمهورية والواجب والتدريب والشجاعة مرتين والقدوة الحسنة.