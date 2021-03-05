شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة اللواء أحمد رجائى عطية مؤسس الفرقة 777 وأحد أبطال حرب أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اللواء أحمد رجائى عطية، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، ومؤسس الفرقة 777 بالقوات المسلحة، وهو من مواليد عام 1938، وتخرج من الكلية الحربية سنة 1958م، وعمل في الجيش بوحدات المدفعية ومدرسة الصاعقة والمخابرات الحربية، وأنشأ مدرسة الصاعقة ومركز تدريب الصاعقة بالجزائر، واشترك في حرب الاستنزاف وقام بعشرات العمليات خلف خطوط العدو، كما أسس جمعية الثقافة المصرية، وله العديد من القصائد الشعرية.

وحصل الفقيد على نوط الشجاعة العسكري من الرئيس جمال عبد الناصر تقديرًا لاستبساله في العمليات الخاصة، ومن الرئيس أنور السادات لتفوقه في العمليات الخاصة، ونوط التدريب من الدرجة الأولي من الرئيس جمال عبد الناصر، ونوط الواجب العسكري من الرئيس جمال عبد الناصر ومن الرئيس أنور السادات، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولي من الرئيس جمال عبد الناصر لتفوقه في عدد من العمليات الخاصة، ووسام النجمة العسكرية من الرئيس أنور السادات والترقية الاستثنائية إلى رتبه مقدم عام 1971 لتفوقه في العمليات الخاصة، ووسام منظمة سيناء العربية.