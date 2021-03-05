شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى الإثيوبى عن سد النهضة: ملتزمون بحل مربح للجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الرى الإثيوبي، سيشلى بيكلي، أن بلاده تسعى لاستئناف التفاوض مع مصر السودان، لافتًا إلى أن أديس أبابا ملتزمة بالتوصل إلى حل يرضى جميع الأطراف فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وقال الوزير الإثيوبي، فى سلسلة تغريدات على "تويتر"، إنه "كان من دواعى سرورى استضافة وفد جمهورية الكونغو الديمقراطية فى المفاوضات الثلاثية حول سد النهضة، بين إثيوبيا ومصر والسودان.. جمهورية الكونغو الديمقراطية هى الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي".

وأضاف "لقد ناقشنا الجمود الحالى وآليات استئناف المفاوضات ووجهات نظر إثيوبيا حول قضايا التفاوض، والتقدم المحرز فى البناء والطريق إلى الأمام".

وتابع "تظل إثيوبيا ملتزمة بحل يربح فيه الجميع وكما هو الحال دائمًا ملتزمة بالحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية فى إيجاد حل حقيقى من خلال المفاوضات الثلاثية".