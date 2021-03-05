شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم.. ارتفاع درجة الحرارة مع رياح معتدلة وشبورة علي الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، أن درجة الحرارة اليوم الجمعة تشهد ارتفاعا ملحوظا، ليسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، مع رياح معتدلة تنشط في بعض الاحيان.

وفي بيان الهيئة اليوم، إن من المتوقع أن يسود طقس على السواحل الشمالية معتدل والرياح كذلك، ودافئ على جنوب سيناء أما الرياح معتدلة نشطة، ودافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا.

الطقس شديد البرودة ليلا، على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، كما انه بارد على جنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال الصعيد.

ووضحتالارصاد أن درجات الحرارة تتراوح على القاهرة الكبرى بين 22 -12، اما السواحل الشمالية درجة الحرارة بين 20 -13، وجنوب سيناء درجة الحرارة بين 22- 15، وشمال الصعيد درجة الحرارة بين 23- 10، وأخيرا جنوب الصعيد درجة الحرارة بين 25 – 12.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:

درجة الحرارة الكبرى القاهرة: ٢٢

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: ١٢

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: ٢٠

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: ١٣

درجة الحرارة الكبرى طنطا: ٢٢

درجة الحرارة الصغرى طنطا: ١٢

درجة الحرارة الكبرى مطروح:١٩

درجة الحرارة الصغرى مطروح: ١٣

درجة الحرارة الكبرى سيوة: ٢٠

درجة الحرارة الصغرى سيوة: ٠٧

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: ٢١

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: ١٢

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق:٢٢

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: ١٢

درجة الحرارة الكبرى السويس: ٢١

درجة الحرارة الصغرى السويس: ١١

درجة الحرارة الكبرى كاترين: ١٨

درجة الحرارة الصغرى كاترين: ٠٤

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: ٢٤

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: ١٤

درجة الحرارة الكبرى الفيوم: ٢٣

درجة الحرارة الصغرى الفيوم: ١٠

درجة الحرارة الكبرى المنيا: ٢٣

درجة الحرارة الصغرى المنيا: ٠٩

درجة الحرارة الكبرى سوهاج:٢٥

درجة الحرارة الصغرى سوهاج: ١١

درجة الحرارة الكبرى الأقصر: ٢٦

درجة الحرارة الكبرى الأقصر: ١٢

درجة الحرارة والطقس

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاع درجة الحرارة، وأن البلاد تشهد شبورة مائية صباحًا على الطرق السريعة والطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد وشمال ووسط سيناء.

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