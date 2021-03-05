شكرا لقرائتكم خبر عن التجارة الثنائية بين مصر والهند تصل إلي 4.5 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت مجموعة العمل المشتركة بين مصر والهند في مجال التجارة والاستثمار والجدير بأن قيمة التجارة الثنائية بين البلدين بلغت خلال العام المالي 2019/2020 حوالي 4.5 مليار دولار.

وترأس اجتماع افتراضي من الجانب الهندي برافين كومار، مدير إدارة التجارة ومن الجانب المصري مايكل قديس، مدير عام الاتفاقيات التجارية الثنائية بوزارة التجارة والصناعة، لمناقشة الحاجة إلى تنويع سلة التجارة وزيادة الاستثمارات الثنائية، كما ناقش الجانبان المشكلات التي يواجهها المصدرون والمستوردون في كلا البلدين.

وشارك من الجانب المصري مسئولين من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ومصلحة الجمارك المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والإدارة المركزية للحجر الزراعي ووحدة صحة النبات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وهيئة تنمية الصادرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وضم الوفد الهندي مسئولين من هيئة تنمية صادرات المنتجات الزراعية والأغذية المصنعة، والهيئة المركزية للجمارك والضرائب غير المباشرة، وقطاع الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، وهيئة تنمية التجارة الهندية، وهيئة الاستثمار الهندية.